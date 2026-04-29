Agencias

Sinner afina sobre la arcilla su duelo contra Jódar

Sinner, que aspira a su quinto Masters 1000 consecutivo, ha trabajado en La Caja Mágica centrado en el juego de fondo sobre arcilla, superficie donde Jódar ha mostrado solidez en su sorprendente recorrido hasta cuartos. El italiano llega con una racha de 20 victorias seguidas en esta categoría y elogió previamente al joven español de 19 años tras verlo en acción. Jódar, 42º del ranking, ha sido la revelación del torneo con victorias ante rivales de peso, mientras Sinner avanzó cómodamente en rondas previas, como ante Cameron Norrie en octavos. El partido, programado para esta tarde, representa un reto táctico para el italiano, que ha criticado recientemente los horarios del torneo pero ve positivo medir fuerzas con el local antes de Roland Garros.