Pilar Lopez

Así ha sido la presentación de la Copa Faulconbridge 2026

Diputación de Valencia ha acogido la presentación oficial de la Copa Faulconbridge 2026, en un acto institucional que ha reunido a representantes del ámbito deportivo y político, así como a los principales responsables del torneo.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia y diputada provincial Rocío Gil; quienes han puesto en valor la importancia del torneo dentro del calendario internacional y su impacto en la proyección deportiva y turística de Valencia.