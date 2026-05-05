Así ha sido la presentación de la Copa Faulconbridge 2026
Diputación de Valencia ha acogido la presentación oficial de la Copa Faulconbridge 2026, en un acto institucional que ha reunido a representantes del ámbito deportivo y político, así como a los principales responsables del torneo.
El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; y la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia y diputada provincial Rocío Gil; quienes han puesto en valor la importancia del torneo dentro del calendario internacional y su impacto en la proyección deportiva y turística de Valencia.
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