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El trofeo del BBVA Open Internacional Valencia hace un guiño a las Fallas

Una de las novedades de esta undécima edición del BBVA Open Internacional Valencia la encontramos en los trofeos que se llevarán a sus casas las ganadoras. Se trata de la figura de una fallera. De ahí la presencia Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de Valencia 2026, en la presentación de este evento deportivo. Este torneo quiere que cada año, una parte de la cultura valenciana llegue a todos el mundo. Más información