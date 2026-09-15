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David Ferrer analiza la primera jornada de trabajo en suelo chileno

La Selección Española Generali de Tenis se encuentra ya en Santiago de Chile preparando la eliminatoria de Copa Davis que dará el billete para la Final 8 de Bolonia. Rafael Jódar, Daniel Mérida, Jaume Munar y Martín Landaluce tuvieron este lunes su primer contacto con la Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, bajo las órdenes del capitán David Ferrer. “Ha sido un día de adaptación para los jugadores porque aquí en Santiago hay cambio de horario, jetlag, cambio de altura… y mañana ya intentaremos ser más intensos. Las sensaciones han sido buenas, la pista está bastante bien cuidada y hemos tenido todas las facilidades de la organización”, ha valorado el seleccionador nacional tras la primera jornada de trabajo en suelo chileno.