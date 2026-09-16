BBVA Open Internacional de Valencia

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Oksana Selekhmeteva cae ante la alemana procedente de la previa Natasja Schunk

La tercera jornada del BBVA Open Internacional de Valencia, que se disputa en el Sporting Club de Tenis del 13 al 20 de septiembre, ha dejado varias sorpresas en el cuadro principal del torneo. La más destacada es la eliminación de la cabeza de serie número 1 y Top 100 mundial Oksana Selekhmeteva, que perdió en dos sets ante la alemana procedente de la previa Natasja Schunk por 7-5 y 6-4. Más información