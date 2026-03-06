Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Crisis en un rival del Valencia Basket: ¡dos compañeros se pegan en pleno descanso!

El encuentro llegaba al descanso cuando Mike James y Okobo tuvieron un desencuentro, empujón y reproche mediante

Crisis en un rival del Valencia Basket: ¡dos compañeros se pegan en pleno descanso!

Crisis en un rival del Valencia Basket: ¡dos compañeros se pegan en pleno descanso!

Redacción SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

No es la mejor temporada del Monaco en la Euroliga. En estos momentos marchan décimos después de perder siete de los últimos ocho duelos. Ahora cuentan con una victoria de ventaja sobre Dubai y Milan, pero la derrota de este jueves en Turquía ante el Fenerbahçe (88-70) podría pasarles una factura mayor.

El encuentro llegaba al descanso cuando Mike James y Élie Okobo tuvieron un desencuentro, empujón y reproche mediante. El motivo es que el primero decidió retirarse del parqué antes de que terminara el tiempo de posesión. Algún jugador rival e incluso la mascota acudieron a poner cierto orden. Mala pinta tiene uno de los rivales del Valencia Basket en la máxima competición continental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents