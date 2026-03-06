Crisis en un rival del Valencia Basket: ¡dos compañeros se pegan en pleno descanso!
El encuentro llegaba al descanso cuando Mike James y Okobo tuvieron un desencuentro, empujón y reproche mediante
No es la mejor temporada del Monaco en la Euroliga. En estos momentos marchan décimos después de perder siete de los últimos ocho duelos. Ahora cuentan con una victoria de ventaja sobre Dubai y Milan, pero la derrota de este jueves en Turquía ante el Fenerbahçe (88-70) podría pasarles una factura mayor.
El encuentro llegaba al descanso cuando Mike James y Élie Okobo tuvieron un desencuentro, empujón y reproche mediante. El motivo es que el primero decidió retirarse del parqué antes de que terminara el tiempo de posesión. Algún jugador rival e incluso la mascota acudieron a poner cierto orden. Mala pinta tiene uno de los rivales del Valencia Basket en la máxima competición continental.
- Comunicado oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
- Decisión tomada con Julen Agirrezabala
- Se confirma el problema para Carlos Corberán en el entrenamiento del Valencia CF
- Final: Valencia Basket resiste la rebelión lituana y logra una victoria importante
- El Valencia CF ficha a la perla de la cantera del Ontinyent
- El porterazo valenciano que no deja de crecer: MVP de la Copa de Italia
- ¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV
- La metamorfosis de Cömert en el Valencia CF