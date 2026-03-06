Crisis en un rival del Valencia Basket: ¡dos compañeros se pegan en pleno descanso!

No es la mejor temporada del Monaco en la Euroliga. En estos momentos marchan décimos después de perder siete de los últimos ocho duelos. Ahora cuentan con una victoria de ventaja sobre Dubai y Milan, pero la derrota de este jueves en Turquía ante el Fenerbahçe (88-70) podría pasarles una factura mayor.

El encuentro llegaba al descanso cuando Mike James y Élie Okobo tuvieron un desencuentro, empujón y reproche mediante. El motivo es que el primero decidió retirarse del parqué antes de que terminara el tiempo de posesión. Algún jugador rival e incluso la mascota acudieron a poner cierto orden. Mala pinta tiene uno de los rivales del Valencia Basket en la máxima competición continental.