Jorge Valero

Entrenamiento previo al Valencia Basket - Panathinaikos

El Valencia Basket juega su tercer partido consecutivo como local para recibir a uno de los equipos más en forma de la competición, el Panathinaikos, en un encuentro correspondiente a la jornada 37 de la Euroliga. Con el billete para el Playoff de la máxima competición continental conseguido con su triunfo del martes ante el EA7 Emporio Armani Milan, el equipo taronja tendrá el complicadísimo reto de intentar sumar la victoria que le falta para asegurarse el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título.