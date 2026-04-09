Jorge Valero

Rubén Burgos sobre la marcha de Fiebich y Awa Fam

Tras el partido de este miércoles ante el Baxi Ferrol, Rubén Burgos se refirió a la próxima marcha de Awa Fam y Leo Fiebich al Project B, al margen de su futuro también ligado a la WNBA. "Project B es algo nuevo. Leo y Awa son dos personas a las que aprecio y creo que han tenido una buena oportunidad y han de aprovecharla. Nos van a representar, especialmente Awa que es una jugadora de cantera jugando en la élite mundial y en una competición que ha apostado por ella. Leo ya tenía más claro hace tiempo, esperamos haberla podido ayudar en este período en València y que disfruten del éxito que están teniendo porque lo merecen. Ambas son muy buenas jugadoras y compañeras en el vestuario.