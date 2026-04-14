Jorge Valero

Así anotaba Awa Fam en el CD Polanens antes de fichar por el Valencia Basket

Awa Fam es ya historia del baloncesto valenciano y español tras su elección como número 3 en el Draft de la WNBA, igualando al mismísimo Pau Gasol (2001). El Valencia Basket y L'Alqueria catapultaron su carrera tras casi siete años de formación taronja, pero antes de llegar a València, dejó también huella en el CD Polanens, el club en el que empezó a jugar siguiendo los pasos de sus hermano y en el que ya dejó muestras de lo que podría llegar a ser.