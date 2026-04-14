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Así anotaba Awa Fam en el CD Polanens antes de fichar por el Valencia Basket

Así anotaba Awa Fam en el CD Polanens antes de fichar por el Valencia Basket

Jorge Valero

Así anotaba Awa Fam en el CD Polanens antes de fichar por el Valencia Basket

Jorge Valero

València
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Awa Fam es ya historia del baloncesto valenciano y español tras su elección como número 3 en el Draft de la WNBA, igualando al mismísimo Pau Gasol (2001). El Valencia Basket y L'Alqueria catapultaron su carrera tras casi siete años de formación taronja, pero antes de llegar a València, dejó también huella en el CD Polanens, el club en el que empezó a jugar siguiendo los pasos de sus hermano y en el que ya dejó muestras de lo que podría llegar a ser.

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