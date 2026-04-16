J. M. LÓPEZ

Pedro Martínez, en la previa del partido de Euroliga ante el Dubai Basketball

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, en la previa del partido de este viernes ante el Dubai Basketball en el Zetra Arena de Sarajevo destacó el éxito de acabar entre los tres primeros de la clasificación de la Euroliga en competición regular: "Es exitoso el quedar entre los tres primeros, pero no da igual quedar primero, que segundo, que tercero, aunque nada te va a garantizar nada después". Más información