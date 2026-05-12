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Dimitris Giannakopoulos, ¿en València?

La cuenta atrás ha empezado. El Valencia Basket buscará este miércoles el billete para la Final Four en un partido que le medirá a un Panathinaikos que ha aterrizado en el aeropuerto de Manises este martes unos minutos después de las 19:00. Y lo hizo sin su presidente Dimitris Giannakopoulos en la expedición, debiendo cumplir aún el tercer partido de sanción que le impuso la Euroliga por su comportamiento en la pista durante el segundo partido del playoff en el Roig Arena.

Una ausencia que, sin embargo, no es garantía de que no esté en València, ya que así lo aseguraba el propietario del club griego en sus Instagram Stories, con un vídeo en el que muestra unos edificios de la ciudad desde una terraza.

El presidente del Panathinaikos había solicitado días atrás que fuera el propio Valencia Basket quien tomara la iniciativa de solicitar que dejaran si efecto su sanción para este partido, algo que obviamente no ocurrió. De hecho, fue el propio club taronja, tras las críticas hacia él por parte de Pedro Martínez por acercarse a presionar a la mesa arbitral, quien hizo un comunicado solicitando una sanción para él.