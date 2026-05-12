El Infantil A masculino de Valencia Basket, en la Minicopa México en Tijuana
El Infantil A masculino de Valencia Basket ha representado a España en la Minicopa México en Tijuana, organizada por la Cibacopa y la LNBP, en colaboración con la acb. El conjunto taronja ha completado una gran actuación, finalizando en tercer lugar, pero sobre todo ha podido disfrutar de una experiencia inolvidable tanto a nivel baloncestístico como personal, puesto que antes de la disputa del torneo los infantiles tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de Los Ángeles.
Últimos vídeos
FÚTBOL SALA - PRIMERA DIVISIÓN