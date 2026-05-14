La primera reacción del propietario de Panathinaikos tras la derrota ante Valencia Basket sorprende a su afición

Dimitrios Pavlos Giannakopoulos es todo un personaje. El propietario del Panathinaikos es un adicto a las redes sociales y medios de comunicación. El empresario farmacéutico tiene dinero por castigo, seguramente bien ganado, pero todo queda en un segundo plano cuando juega su equipo. No le importa lo que digan de él, pero sí le preocupa que no se le mencione.

Con unas pintas y sobre todo un comportamiento un tanto lamentable, el griego es una de esas personas que se consideran intocables. Tanto es así que contrató a Ataman como técnico, otro personaje que es su alma gemela, pero desde el banquillo. Los dos dieron la nota más de la cuenta durante toda la eliminatoria y ambos fueron sancionados, tanto es así que el propio Giannakopoulos no pudo presenciar los dos últimos choques ante el Valencia Basket.

Giannakopoulos, su gato y el dolor

Ahora, cargado de rencor, ha considerado oportuno subir un vídeo con su gato, desde la cama, ofreciendo un mensaje con su particular filosofía. Mientras el felino pasaba por su lado y le daba la espalda, el polémico empresario dijo: “Ven aquí. ¿Así que estás quejándote, eh? Ven para que te cuente algo. El dolor, con dolor se supera. Nosotros hemos sufrido mucho por estos dolores y sabemos cómo hacer que regresen. Vamos, ven aquí, ven”. Y no fue. Como la Final Four, que parecía que sí... pero no.

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Dimitris Giannakopoulos, en el centro de la polémica de nuevo. / F. Calabuig

¿Ha perdido la cabeza Giannakopoulos? No, es así de base, pero no son pocos los aficionados de su equipo (y más de Olympiakos) que han aprovechado para atizarle en redes. Lo esperado.