F. Calabuig

Así fue el último partido de Awa Fam con el Valencia Basket en el Roig Arena

Mejor final, imposible. Awa Fam Fam se despide del Valencia Basket con una victoria ante el Casademont Zaragoza (68-67) en el segundo partido de la final que le da el título a las taronja. La número 3 del Draft de la WNBA no volverá a jugar en el Roig Arena como local, despidiéndose de la afición taronja con la emoción de la niña que llegó con apenas 13 años recién cumplidos y que cumplió su sueño de ser una de las estrellas del primer equipo tras convertirse en la joya de L'Alqueria. Y además, siendo clave en la remontada ante las aragonesas, con un triple en el último cuarto que devolvía la ventaja a las taronja a poco más de un minuto para el final. El Roig Arena celebraba el primer título de su historia en un día con récord de asistencia y Awa lo celebraba como nunca, entre muestras de afecto de la afición.