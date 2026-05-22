J. Valero - R. Jarque

VÍDEO VBC | "Vamos a dejarlo todo, que la afición disfrute de este hito"

Los jugadores tuvieron este jueves la primera toma de contacto con el OAKA en la previa de la Final Four, apenas una semana después de lograr eliminar al Panathinaikos en el playoff en una remontada para la historia. Las ganas de empezar y la emoción por vivir algo único e intentar ganar el título eran compartidas por todos los jugadores, sin experiencia en esta fase final de la Euroliga. Así lo explicaba Pradilla antes del entrenamiento de la noche en el pabellón de Atenas. "Estamos con ilusión y con ganas de que empiece el partido para vivir el ambiente. Ahora es una situación distinta a la del playoff y ojalá el OAKA nos traiga la suerte que nos ha dado hasta ahora. Va a ser difícil, es un escenario totalmente diferente y estamos con ganas de empezar para poder intentar en esa final del domingo". Más información