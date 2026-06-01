Juanma Romero

Los `JASP´ del Valencia Basket colonizan la Liga Endesa

Juanma Romero

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Por segunda temporada consecutiva, Jean Montero se convierte en integrante del Mejor Quinteto de la Liga Endesa. Sin ninguna duda, su aportación ha sido determinante en la excelente trayectoria llevada por su equipo a lo largo de la campaña. El base dominicano se ha quedado a un paso de entrar en el Top10 de jugadores más valorados, quedando en posiciones altas en varias clasificaciones estadísticas. Junto a Montero conforman el mejor quinteto David DeJulius (UCAM Murcia), Mario Hezonja (Real Madrid), Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia) y Luka Bozic (Coviran Granada). Más información