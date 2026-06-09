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De Larrea analiza la semifinal Valencia Basket - Joventut

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JM López

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De Larrea analiza la semifinal Valencia Basket - Joventut

JM López

València
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Sergio de Larrea afronta una nueva semifinal con el Valencia Basket y quiere estar centrado al 100% en esta eliminatoria ante el Joventut, sin pensar aún en el próximo Draft de la NBA. Delante tendrá a uno de sus ídolos, Ricky Rubio, a quien considera clave incomodar para poder sacar adelante el primero de los partidos de la serie vista su reciente exhibición en cuartos de final ante el Baskonia.

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