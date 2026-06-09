JM López

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Neal Sako analiza la semifinal de Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Joventut

Neal Sako afronta una nueva semifinal con el Valencia Basket con el cruce que les medirá al Joventut en el playoff de la Liga Endesa. Tras las eliminaciones del Real Madrid, el Baskonia y el UCAM Murcia, sabe que todos los focos apuntan al equipo taronja como gran favorito al título, pero prefiere no recrearse en eso y sí centrarse en cómo derrotar a un rival que llega en buen momento, liderado por Ricky Rubio y Cameron Hunt.