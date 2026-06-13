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Bojan Dubljevic, tras ganar la Liga Endesa con el Valencia Basket en 2017

Bojan Dubljevic deja el baloncesto. El montenegrino sabía ya que no iba a continuar en el Casademont Zaragoza, pero el anuncio de su retirada ha llegado este domingo y lo ha hecho con un mensaje de su representante, Misko Raznatovic. Con él se va una auténtica leyenda del Valencia Basket, que retirará su camiseta con el mítico '14' para que luzca junto a las de Víctor Luengo, Nacho Rodilla, Rafa Martínez o Sam Van Rossom en lo alto del Roig Arena. Más información