F. Calabuig

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Omari Moore analiza la final de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza.

Omari Moore ha asegurado que en la final de la Liga Endesa que disputarán a partir del este jueves ante el Barça deben ser capaces de mantener su juego, que se basa en una defensa agresiva, ir al rebote con hambre, correr y no dejar pasar ninguna opción de tiro.

"Debemos seguir con nuestro estilo, con nuestra idea. Tenemos que jugar rápido, tirando con confianza. Tenemos que adaptar un par de cosas a su juego pero hemos de jugar nuestro partido", ha señalado Moore en una rueda de prensa, en la que admitió que en el último partido del Barça en el Roig Arena, en la Euroliga, fue capaz de neutralizarles.