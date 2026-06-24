Rafa Jarque

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Fiesta taronja en los alrededores del Palau antes del cuarto partido de la final

El Valencia Basket afronta este miércoles un partido histórico con la opción de ganar la que sería su segunda Liga Endesa y lo hace con el apoyo de casi 300 aficionados, desplazados la mayoría en los autobuses fletados por el propio club taronja. El colorido y el ambiente en la previa eran visitantes, confiados en no tener que jugar un quinto partido de la final. Más información