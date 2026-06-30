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Acuerdo del Valencia Basket con la base Alexis Peterson

El Valencia Basket sigue formando su plantilla para la próxima temporada. El club ha anunciado este lunes el acuerdo con la base Alexis Peterson (31 años, EE. UU./ Alemania, 1.65m) para que se incorpore a la plantilla. La exterior se une así para la próxima campaña a Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club