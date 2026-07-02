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Así juega Kamila Borkowska, fichaje del Valencia Basket

El Valencia Basket sigue reforzándose para la próxima campaña. Un año en el que el reto será mantener el nivel competitivo en los momentos clave, donde el cuadro de 'taronja' fue invencible y dejó claro que es el gran rival a batir por todas las rivales. Para seguir en lo más alto, el equipo de Javier Torralba, que llegó para sustituir a Rubén Burgos, ha firmado este jueves a una de las grandes pívots del baloncesto europeo como es Kamila Borkowska.