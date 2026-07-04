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Dylan Osetkowski, en distintos partidos de su etapa en el Unicaja.

De forma paralela a la marcha de muchos de sus jugadores, el Valencia Basket ha empezado a trabajar en la reconstrucción de la plantilla. De momento, el argentino Gonzalo Corbalán ha sido el primer fichaje confirmado por el club taronja, a la espera de oficializar definitivamente la llegada de TJ Shorts. Pero si hay una posición que hay que reforzar al margen del juego exterior, es la de ala-pívot, al sumarse la baja de Jaime Pradilla a la de Braxton Key.

Y es que aquí donde la opción de Dylan Osetkowski se ha puesto más a tiro que nunca después de que el norteamericano con pasaporte alemán haya pagado su cláusula de salida al Partizan para ser agente libre.