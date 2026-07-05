Alberto Nevado / FEB

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Álvaro Cárdenas, de nuevo destacado con la selección española

Álvaro Cárdenas no deja pasar ni una oportunidad. Lo hizo en el Valencia Basket con Pedro Martínez y lo está haciendo también en la selección española a las órdenes de Chus Mateo. Ya brilló el pasado 2 de julio con un recital de asistencias ante Dinamarca y este domingo ha sido el mejor de España junto a Willy Hernangómez, al llegar hasta los 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 19 de valoración.

Unos números que explican el por qué fue el jugador con más minutos en pista (29:25) después de salir en el quinteto inicial ante Georgia junto a Darío Brizuela, Hugo González, Izan Almansa y el propio Willy. Un partido que le afianza con España y que pudo redondear aún en el último segundo de la prórroga con un triple que habría dado la victoria en un partido que acabó escapándose por un ajustado 91-89. Más información