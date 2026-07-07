VÍDEO VALENCIA BASKET | Xavi Albert coge el testigo como nuevo coach de Valencia BC
Xavi Albert será el nuevo entrenador jefe del Valencia Basket para las dos próximas temporadas. El técnico valenciano, de 38 años, da el salto definitivo tras ejercer como ayudante del primer equipo durante las tres últimas campañas y después de su experiencia como entrenador principal en el tramo final de la temporada 2023/24, cuando dirigió al equipo en 11 partidos y aseguró la condición de cabeza de serie para el Playoff de la Liga Endesa. El club 'taronja' apuesta así por la continuidad de su modelo deportivo y por el talento formado en L'Alqueria del Basket. Albert es el elegido para cubrir el vacío que ha dejado la salida, previo pago de la cláusula de rescisión, de Pedro Martínez al Real Madrid. Más información
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