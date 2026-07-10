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Elizabeth Balogun, internacional con Nigeria y nuevo fichaje del Valencia Basket

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Elizabeth Balogun, internacional con Nigeria y nuevo fichaje del Valencia Basket

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El Valencia Basket sigue reforzando su plantilla en una temporada que supone un cambio de ciclo por la marcha de algunas de sus jugadoras más importantes de los últimos años y la de Rubén Burgos, reubicado en el área deportiva. Y con ese objetivo, el club ha cerrado una nueva incorporación tras llegar a un acuerdo con Elizabeth Balogun (1,85 y 25 años), internacional nigeriana con experiencia en la LF Endesa tras su etapa en el CB Bembibre. Más información

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