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Elizabeth Balogun, internacional con Nigeria y nuevo fichaje del Valencia Basket

El Valencia Basket sigue reforzando su plantilla en una temporada que supone un cambio de ciclo por la marcha de algunas de sus jugadoras más importantes de los últimos años y la de Rubén Burgos, reubicado en el área deportiva. Y con ese objetivo, el club ha cerrado una nueva incorporación tras llegar a un acuerdo con Elizabeth Balogun (1,85 y 25 años), internacional nigeriana con experiencia en la LF Endesa tras su etapa en el CB Bembibre. Más información