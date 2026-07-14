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Álex Blanco, una de las joyas del Valencia Basket y de la selección española U20

La selección española no ha podido comenzar mejor el EuroBasket U20 de Eslovenia, con pleno de victoria en los tres partidos de la fase de grupos, que le permiten pasar invicta a los octavos de final, en los que se medirán este miércoles a Rumanía a partir de las 13:00. Un +23 ante Bélgica, un +24 frente a Croacia y un meritorio +14 ante Grecia, que se jugaba también el primer puesto del Grupo C, plasman el potencial de la selección dirigida por Carlos Marco y en la que está brillando el taronja Álex Blanco. Más información