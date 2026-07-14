M. A. MONTESINOS

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Así se despidió Cristina Ouviña del Valencia Basket

El Roig Arena ha abierto sus puertas para intentar brindarle a Cristina Ouviña una despedida a la altura de lo que merece una leyenda como ella. Se trata del adiós a una de las jugadoras más importantes en el crecimiento de Valencia Basket en los últimos años. Seis años han dado para mucho en la carrera de Cristina Ouviña en Valencia. 11 títulos colectivos, 3 galardones individuales y 207 partidos a sus espaldas es el legado que deja la zaragozana en el club taronja y que le convierte en una de las mejores jugadoras de la historia del club Más información