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El Valencia Basket anuncia la rescisión del joven Millán Jiménez tras varias cesiones

El Valencia Basket ha comunicado la desvinculación del joven Millán Jiménez, que tenía contrato hasta 2028. El alero de 23 años y 199 centímetros disputó como cedido las últimas temporadas, ya que el club no quería cortarle su progresión. En la LEB Oro con San Pablo Burgos y Monbús Obradoiro fue ganando peso, sobre todo con los gallegos, lo que le abrió la puerta de la ACB. Sin sitio en la plantilla de Pedro Martínez, fue cedido de nuevo al Hiopos Lleida, donde fue pieza clave en la rotación.