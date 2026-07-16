Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram
El vídeo de los Dallas Mavericks a Sergio de Larrea

El vídeo de los Dallas Mavericks a Sergio de Larrea

Javier Bengoa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El vídeo de los Dallas Mavericks a Sergio de Larrea

Javier Bengoa

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

El vídeo de los Dallas Mavericks a Sergio de Larrea. El exjugador del Valencia Basket ya está siendo uno de los jugadores más determinantes de la Summer League de la NBA e incluso cuajó un partido sobresaliente jugando como base. El extaronja, de sólo 20 años, se llevó el MVP con un partidazo descomunal, todo un recital en de cara al aro rival, pero también como cerebro del equipo. El internacional español fue capaz de anotar 16 puntos y repartir 12 asistencias en una noche mágica en la que los suyos se impusieron a los Memphis Grizzlies por 96 a 88.

TEMAS

Tracking Pixel Contents