Javier Bengoa

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El vídeo de los Dallas Mavericks a Sergio de Larrea

El vídeo de los Dallas Mavericks a Sergio de Larrea. El exjugador del Valencia Basket ya está siendo uno de los jugadores más determinantes de la Summer League de la NBA e incluso cuajó un partido sobresaliente jugando como base. El extaronja, de sólo 20 años, se llevó el MVP con un partidazo descomunal, todo un recital en de cara al aro rival, pero también como cerebro del equipo. El internacional español fue capaz de anotar 16 puntos y repartir 12 asistencias en una noche mágica en la que los suyos se impusieron a los Memphis Grizzlies por 96 a 88.