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Isa Hernández y Amelia Alonso (Valencia Basket), en sus exhibiciones con España ante Nueva Zelanda en el Mundial U17

De exhibición en exhibición y ya en semifinales del Mundial U17. La selección española femenina vuelve a meterse por tercera edición consecutiva en la lucha por las medallas y lo hace liderada por una dupla taronja que va de recital en recital: Isa Hernández y Amelia Alonso.España se impuso este viernes en cuartos de final a Nueva Zelanda por un contundente 84-55 y 43 de los puntos de las de Isabel Fernández los lograron ambas.