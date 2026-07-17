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Nikola Dzepina se mide a Jorge Carot y Álex Blanco en la semifinal del EuroBasket U20 entre España y Serbia.

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FIBA

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Nikola Dzepina se mide a Jorge Carot y Álex Blanco en la semifinal del EuroBasket U20 entre España y Serbia.

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La medalla está a una sola victoria y la primera oportunidad para asegurarla llegará este sábado (a las 21:00) con la semifinal que medirá a España ante Serbia en el EuroBasket U20. Un duelo que enfrentará varios talentos de L'Alqueria del Basket, ya que Jorge Carot y Álex Blanco se cruzan a un excompañero como Nikola Dzepina, el joven talento serbio que firmó el Valencia Basket en 2024 con un larguísimo contrato de siete temporadas. Más información

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