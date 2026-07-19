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Nikola Dzepina gana el duelo a Jorge Carot y Álex Blanco en la semifinal del EuroBasket U20

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España no pudo con Serbia (65-72) y tendrá que conformarse con luchar este domingo por la medalla de bronce en el EuroBasket U20, en un partido que le medirá a la potente Francia, que cayó eliminada en su cruce con Eslovenia por un ajustado 89-91. Y todo tras un duelo de claro color taronja, que enfrentó a Álex Blanco y Jorge Carot contra su excompañero en el Valencia Basket Nikola Dzepina, aunque los dos últimos están ya en la NCAA.