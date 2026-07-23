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El Valencia Basket se medirá al Casademont Zaragoza en las semifinales de la Supercopa LF Endesa

El Valencia Basket se medirá al Casademont Zaragoza en las semifinales de la Supercopa LF Endesa, torneo que abrirá la temporada en el baloncesto nacional durante la próxima temporada 2026/27 del 26 al 27 de septiembre y se disputará sobre la pista del Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Innova-tsn Leganés que ejercerá como conjunto 'local' enfrentándose al siempre ambicioso Hozono Global Jairis.