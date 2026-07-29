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El Valencia Basket ya conoce su calendario para la EuroLeague 26-27

El Valencia Basket ya conoce el calendario completo de la temporada 2026-27 de la EuroLeague. El sueño de la máxima competición europa regresa en una temporada ilusionante en la que el conjunto taronja buscará consolidarse entre la élite del baloncesto europeo y luchar por un puesto entre los mejores de la competición como la pasada campaña, donde perdió en semifinales de la Final Four ante el Real Madrid. El equipo dirigido por Xavi Albert afrontará un exigente recorrido de 38 jornadas, con enfrentamientos ante los mejores clubes del continente y un estreno de máxima exigencia en Turquía. Más información