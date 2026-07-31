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El Valencia Basket anuncia tres partidos de pretemporada

El Valencia Basket ha dado a conocer cómo será la preparación del primer equipo masculino antes del inicio del curso 2026-27 a las órdenes de Xavi Albert. Los jugadores están citados el lunes 17 de agosto para completar las revisiones médicas y las pertinentes pruebas físicas. El jueves 20 de agosto comenzará oficialmente el trabajo en pista. El equipo disputará tres pruebas de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial, que llegará con la semifinal de la Supercopa Endesa el sábado 19 de septiembre ante el Barça. Después de dos días de trabajo en Valencia, el jueves 10 de septiembre el equipo viajará un año más a tierras gallegas para repetir su participación en la undécima edición del torneo EncestaRías. El equipo taronja estrenará la competición enfrentándose a Monbus Obradoiro, en un partido que se disputará el viernes 11 de septiembre a las 21:15 horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán Baskonia y Alba Berlín. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00 horas y la final del torneo para las 20:30 horas.