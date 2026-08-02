ACB

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El vídeo con las mejores jugadas de la temporada del Valencia Basket ¡guárdatelo de recuerdo!

El Valencia Basket vivió una de las temporadas más espectaculares de su historia que le llevó a conquistar su segundo título de campeones de la Liga Endesa. Los taronja no sólo ganaron sino que convencieron dando un gran espectáculo. La Liga ACB resume así en un intenso vídeo, las mejores jugadas taronja. Para recrearse. Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Omari Moore o Sergio de Larrea fueron algunos de los que más brillaron.