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Así juega Oumar Ballo, pívot fichado por el Valencia Basket

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el pívot maliense Oumar Ballo (2.13m, Koulikoro, 13/07/2002, 24 años) para que se incorpore a nuestro Club con un contrato de tres temporadas, hasta el final de la campaña 2028-29. Ballo se formó en la Canterbury Academy de Gran Canaria, por lo que cuenta con la condición de jugador formado localmente para la Liga Endesa. El nuevo interior taronja jugará en calidad de cedido en el Galatasaray MCT Technic durante la próxima campaña 2026-27 Más información