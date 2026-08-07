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Así fue el sorteo de la Supercopa Endesa

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La Supercopa Endesa Badalona 2026 ya conoce su camino definitivo. Tras el sorteo de emparejamientos de semifinales celebrado hace unas semanas en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona, ya se conocen los horarios definitivos de cada enfrentamiento. El torneo arrancará el sábado 19 de septiembre con el Asisa Joventut-Kosner Baskonia (18:00h), mientras que el Valencia Basket-Barça se disputará ese día a las 21:00h. La final, el domingo 20 de septiembre a las 19:00h. Todos los partidos... ¡por DAZN!