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La España más taronja arrolla a Lituania en el Eurobasket U16 femenino

La selección española femenina U16 sigue arrasando en el Eurobasket de la categoría y tras una espectacular primera fase del torneo, este martes se clasificó para los cuartos del final tras arrollar de nuevo a su rival e imponerse de 91 puntos ante Lituania (118-27). Una superioridad aplastante con que se ha dado hasta ahora en todo el campeonato, ya que ganaron el primer partido ante la República Checa de +69, el segundo ante Bulgaria de +115 y el tercero contra Polonia de +74. Y todo ello con una presencia taronja más que notable, ya que el Valencia Basket es, con cuatro jugadoras, el club que más internacionales aporta a la selección, seguido por las tres del Estudiantes, las dos del Joventut y del Siglo XXI y la única representante del CB Islas Canarias. Más información