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España arrolla a Serbia en el Eurobasket U16 con otra exhibición taronja

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La selección española U16 es una apisonadora. Tras arrollar a sus rivales en la primera fase e incluso en octavos de final ganando de +91 a Lituania, este miércoles volvieron a pasar el rodillo sobre Serbia (41-88) en cuartos de final para clasificarse para semifinales y confirmar que son las grandes favoritas al título.

Y una vez más, hubo claro protagonismo taronja en la victoria, ya que a la exhibición de Paula Reynal (15 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 30 de valoración) se le sumó también un gran partido de sus compañeras en el Valencia Basket. Anastasia Lishchuk llegó a 8 puntos, 9 rebotes, 3 tapones y 15 de valoración; Uki Igbinedion sumó 13 puntos, 5 rebotes y 10 de valoración; mientras que la subcampeona del mundo U17, Amelia Alonso, destacó también con 16 puntos y 6 rebotes. Junhta a ellas, también brilló la jugadora del Joventut Ángela Rojas, quien acabó con 23 de valoración tras sumar 12 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 5 recuperaciones. Más información