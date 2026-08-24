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Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, con España en las Ventanas FIBA

Con la incorporación de última hora del joven Diego Niebla para ayudar en los entrenamientos tras su gran papel en el último Eurobasket U18, la selección española absoluta se ha concentrado este lunes ya en Zaragoza y lo ha hecho con la presencia de dos jugadores del Valencia Basket como Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, incluidos en la lista de Chus Mateo para la segunda fase de las Ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Catar.

Los jugadores estaba ya citados el domingo en Madrid, pero es este lunes cuando se han desplazado a Zaragoza, base de operaciones del equipo para preparar los dos primeros partidos. Allí jugarán el primero el viernes a 28 de agosto, cuando España se enfrentará a Portugal. El lunes 31 jugarán ante Grecia pero en este caso ya en Atenas. Dos encuentros trascendentales a la hora de encarrilar la clasificación en el inicio de la segunda fase. Más información