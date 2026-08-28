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Presentación de Alisia Jenkins con el Valencia Basket

El Valencia Basket ha presentado de manera oficial a Alisia Jenkins este viernes, en un acto en la sede de Maxcolchón en Náquera, en el que la interior estadounidense se ha mostrado ambiciosa de cara a su próximo reto de taronja, en el que habla de títulos.

"Me gustaría pelear por los títulos. Quiero ayudar al equipo a ganar y estoy preparada para competir desde el principio", afirmó Jenkins en rueda de prensa. El primero, de hecho, no tardará en ponerse a tiro, ya que el Valencia Basket jugará la Supercopa LF Endesa a final de septiembre. Más información