Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram
Presentación oficial de Elias Valtonen con el Valencia Basket

Presentación oficial de Elias Valtonen con el Valencia Basket

M. A. Montesinos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Presentación oficial de Elias Valtonen con el Valencia Basket

M. A. Montesinos

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

"Cuando un club como el Valencia Basket te llama es muy fácil tomar la decisión. Según se fue desarrollando mi carrera, jugar en la Euroliga se convirtió en mi objetivo y este club me da la oportunidad de probarme a mí mismo". Así de contundente se mostró Elias Valtonen en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia Basket cuando fue preguntado por su decisión de empezar esta nueva aventura profesional de taronja. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents