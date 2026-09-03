¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Presentación oficial de Elias Valtonen con el Valencia Basket
"Cuando un club como el Valencia Basket te llama es muy fácil tomar la decisión. Según se fue desarrollando mi carrera, jugar en la Euroliga se convirtió en mi objetivo y este club me da la oportunidad de probarme a mí mismo". Así de contundente se mostró Elias Valtonen en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia Basket cuando fue preguntado por su decisión de empezar esta nueva aventura profesional de taronja. Más información
Últimos vídeos
CONGRESO DIPUTADOS