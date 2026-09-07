FIBA / FEB

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Las mejores imágenes de la victoria de España sobre Japón en el Mundial de Berlín

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Final superada. España se lo jugaba todo a una carta y aprobó con nota su examen de este lunes ante Japón (59-79), que además de clasificarle, le permitió hacerlo como primera de grupo y evitar así la eliminatoria de octavos de final, gracias a la victoria de Alemania sobre Mali. Y todo en un partido que no empezó a decantarse hasta el final del tercer cuarto y en el que, una vez más, brillaron las más jóvenes de la selección, Awa Fam e Iyana Martín, con 16 y 20 puntos respectivamente y con 10 rebotes para la de Santa Pola, que lograba así un espectacular doble-doble. Más información