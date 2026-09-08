FIBA

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Virag Takacs-Kiss, en su exhibición contra Nigeria en el Mundial.

La WNBA y el Mundial de Berlín han dejado al Valencia Basket con apenas cinco jugadoras del primer equipo a estas alturas de la temporada. Un contratiempo para arrancar un nuevo proyecto con cambio de entrenador incluido tras la llegada de Javi Torralba. Eso sí, aunque aún no ha llegado a València, uno de los fichajes del equipo está demostrando ya de lo que es capaz antes de vestirse de taronja gracias a su espectacular participación en el Mundial. Más información