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Las mejores imágenes de la semifinal del Mundial de baloncesto femenino entre España y Estados

Adiós al sueño de la final. Y eso que no parecía ni mucho menos imposible al llegar al último cuarto, con un 58-58 en el marcador que dejaba todo por decir a falta de diez minutos. A España le costó anotar en esos minutos finales ante la mayor intensidad defensiva de las estadounidenses, pero bien es cierto que el partido llegó muy condicionado hasta esos instantes por la increíble diferencia en tiros libres de unas y otras (11-35). El distinto criterio arbitral con las faltas desesperaba a las de Méndez, aunque a pesar de ello, dieron la cara hasta el final (66-76) y lucharán este domingo por la medalla de bronce ante Alemania. Más información