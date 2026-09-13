Jorge Valero

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María Araújo da las claves del nuevo Valencia Basket de Javi Torralba

El Valencia Basket sacó adelante el primer partido de la pretemporada que le enfrentó al Movistar Estudiantes en Paterna y en el que se impuso por 82-72, en un gran estreno de Kamila Borkowska de taronja. Una primera puesta en escena a la que le faltaban hasta ocho jugadoras internacionales, pero que sirvió para ver las primeras pinceladas del nuevo proyecto liderado por Javi Torralba. De hecho, la propia María Araújo fue clara al marcar el estilo de juego que quiere implantar el nuevo técnico. Más información