JM López

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Esteban Albert analiza el nuevo Valencia Basket de Javi Torralba

El Valencia Basket femenino abre un nuevo ciclo con el cambio de media plantilla y la llegada al banquillo de Javi Torralba después de los éxitos logrados con Rubén Burgos. Y lo hace convencido de lo que puede sumar el nuevo entrenador y del potencial de una plantilla que, eso sí, puede ir sufriendo alguna modificación a lo largo de la temporada.

Tal es así, que condicionado por el Mundial y la WNBA y ante las pocas jugadoras disponibles del primer equipo en este inicio de temporada, el director deportivo Esteban Albert se plantea el curso en tres fases. Más información